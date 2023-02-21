انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-2-2023.. “لو هتعمل عمرة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع بداية التداول الصباحي في عدد من البنوك والمصارف المصرية، استقرالريال السعودي اليوم الموافق 21 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، مقارنة بأسعار الصرف أمسِ.

سعر الريال السعودي اليوم