انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-2-2023.. “لو هتعمل عمرة” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع بداية التداول الصباحي في عدد من البنوك والمصارف المصرية، استقرالريال السعودي اليوم الموافق 21 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، مقارنة بأسعار الصرف أمسِ.
سعر الريال السعودي اليوم
يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي بالمصري
سجل سعر الريال السعودي، صباح اليوم الثلاثاء في البنوك والمصارف، استقرارا، لتواصل العملة السعودية، بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري المدة الماضية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
- سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري قيمة 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.
- سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، قيمة 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع
- سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB قيمة 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.
- شهد سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي، قيمة 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.