انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الثلاثاء 21 فبراير.. الجرام طالع شوية ونازل شوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الثلاثاء، الموافق 21 فبراير 2023 بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، وسعر الفضة أول الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية وجاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر