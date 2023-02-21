انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم 21-2-2023.. محدش عارف يجب طبق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم، الثلاثاء 21 فبراير 2023، ثبات وتواصل على ما طرح في الأسواق المدة الماضية، لا سيما بعد بدء العام الجديد، ووصول الأسعار إلى مستوى قياسي وغير طبيعي، إذ أشار عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن ما يتم تداوله في مختلف أسواق مصر مقارنة بـ سعر كرتونة البيض أمس.
سعر كرتونة البيض اليوم
“دوت الخليج”، يسعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.
سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك
جاء سعر الكرتونة اليوم في مصر، ما بين 90 إلى 125 جنيها، كما سجل سعر البيض الأبيض نحو 110 جنيهات للمستهلك، والبيض الأحمر سجل سعر 125 جنيها للمستهلك أيضًا.
سعر كرتونة البيض الأحمر
شهدت كرتونة البيض الأحمر سعر قياسي، إذ وصلت إلى 115 جنيهًا في المزرعة، وتزيد ما بين 5 إلى 10 جنيهات، لتباع للمستهلك ما بين 120 إلى 125 جنيهًا وهو سعر مرتفع للغاية، ووصل إلى سعر قياسي وتاريخي، في ظل أزمة الأعلاف.
أسعار البيض البلدي
شهد سعر البيض البلدي اليوم في المزرعة 105 جنيهات، و من 115 جنيها للمستهلك، وهو سعر مرتفع أيضًا للغاية.
أسعار البيض الصحراوي
سجل البيض الصحراوي ما بين 90 إلى 120 جنيها للكرتونة في الأسواق