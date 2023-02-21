سعر كرتونة البيض اليوم 21-2-2023.. محدش عارف يجب طبق

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

“دوت الخليج”، يسعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.

جاء سعر الكرتونة اليوم في مصر، ما بين 90 إلى 125 جنيها، كما سجل سعر البيض الأبيض نحو 110 جنيهات للمستهلك، والبيض الأحمر سجل سعر 125 جنيها للمستهلك أيضًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

شهدت كرتونة البيض الأحمر سعر قياسي، إذ وصلت إلى 115 جنيهًا في المزرعة، وتزيد ما بين 5 إلى 10 جنيهات، لتباع للمستهلك ما بين 120 إلى 125 جنيهًا وهو سعر مرتفع للغاية، ووصل إلى سعر قياسي وتاريخي، في ظل أزمة الأعلاف.

أسعار البيض البلدي

شهد سعر البيض البلدي اليوم في المزرعة 105 جنيهات، و من 115 جنيها للمستهلك، وهو سعر مرتفع أيضًا للغاية.

أسعار البيض الصحراوي

سجل البيض الصحراوي ما بين 90 إلى 120 جنيها للكرتونة في الأسواق