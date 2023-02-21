انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر 21-2-2023.. “البلدي مولع” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، الثبات على سعرها منذ بداية فبراير، وتظل مرتفعة بشكل كبير للغاية، مقارنة بالعام الماضي 2022، ومع بداية التداول الصباحي، استقرت الأسعار، إذ سجل سعر الكيلو ما بين 76 جنيها و78 جنيها في المزرعة، مقارنة بـ سعر الدواجن أمس.

أسعار الدواجن اليوم

يستعرض موقع دوت الخليج في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن، تختلف من مكان لمكان خلال المدة الحالية، وأشار إلى أن الارتفاع الحادث لن تستمر طويلا.

أسعار الدواجن البلدي

شهد صباح اليوم سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 85 جنيها و88 جنيها.

بورصة الدواجن اليوم

جاءت الأسعار كالتالي:

شهد كيلو البانية سعر 170 جنيها و180 جنيها.

سجل الدواجن الساسو نحو 76 جنيها.

الكتاكيت اليوم سجلت سعر 20 جنيها إلى 30 جنيها.

سعر كيلو الأوراك سجلت سعر 90 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم استقرارًا وجاءت كالتالي:

سجلت الدواجن البيضاء مع بداية اليوم نحو 82 جنيها و85 جنيها للكيلو.

سجل سعر الرومي اليوم من بين 90 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

سجل البط اليوم سعر 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.