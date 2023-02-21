سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية.. فرحة العرسان

رياض - احمد صلاح - لا يزل سعر الذهب اليوم، يشهد تراجعًا مستمرًا، في فرحة كبيرة للمقبلين على الشراء من العرسان والمخطوبين، لا سيما بعد القفزة الكبيرة المدة الماضية، ليواصل استقراره منذ بداية الأسبوع الحالي حتى الآن ويشهد مع صباح اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، استقرارا مقارنة بـ أسعار الذهب أمسِ.
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 1926 جنيها
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
سجل جرام الذهب عيار 21 قيمة 1685 جنيها، ويزيد من 60 إلى 150 جنيهًا مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو 1444 جنيها
أسعار الذهب لحظة بلحظة
شهد سعر أوقية الذهب قيمة 1832 دولار أمريكي.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب قيمة 13380 جنيها
أسعار الذهب اليوم عالميا
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا صباح اليوم الثلاثاء بعد هبوط سعر الدولار عالميًا وجاءت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.90% لتصل إلى 1,819.78 دولار للأوقية، وسجلت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.19% وسجلت نحو 1,829.80 دولار للأوقية.