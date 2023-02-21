انت الان تتابع خبر شوف الدينار عامل ايه.. أسعار العملات اليوم 21-2-2023 والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، في البنوك والمصارف المحلية، بسعر صرف مستقر أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر العملات أمس، فسجلت غالبية العملات سواء العربية أو الأجنبية استقرار في سعر الصرف أمام العملة المصرية دون أي زيادة جديدة.
أسعار العملات اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم
- شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي ثباتا على نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
- ثبت سعر اليورو اليوم على قيمة 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنك الأهلي
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
- تباين سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي ليسجل قيمة 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
- استقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند نحو 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
- استقر عند نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع.