انت الان تتابع خبر شوف الدينار عامل ايه.. أسعار العملات اليوم 21-2-2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، في البنوك والمصارف المحلية، بسعر صرف مستقر أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر العملات أمس، فسجلت غالبية العملات سواء العربية أو الأجنبية استقرار في سعر الصرف أمام العملة المصرية دون أي زيادة جديدة.

أسعار العملات اليوم