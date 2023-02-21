انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم والفاكهة الثلاثاء 21-2-2023.. اشتري متستناش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -بدأت أسعار الخضار اليوم، الثلاثاء 21 فبراير 2023، باستقرار مع بداية حركة البيع والشراء، في جميع الأسواق، وفي سوق الجملة، وثبتت غالبية الأصناف مقارنة بـ سعر الخضار والفاكهة أمس.

أسعار الخضار اليوم