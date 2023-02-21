انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم والفاكهة الثلاثاء 21-2-2023.. اشتري متستناش والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -بدأت أسعار الخضار اليوم، الثلاثاء 21 فبراير 2023، باستقرار مع بداية حركة البيع والشراء، في جميع الأسواق، وفي سوق الجملة، وثبتت غالبية الأصناف مقارنة بـ سعر الخضار والفاكهة أمس.
أسعار الخضار اليوم
يستعرض في السطور التالية “دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الخضار اليوم والفاكهة بمصر الثلاثاء 21 فبراير 2023، في الأسواق المحلية:
أسعار الخضار بالجملة
أسعار الخضار اليوم الثلاثاء بدأت باستقرار في سوق الجملة، وجاءت كالتالي:
- ثبت سعر كيلو البصل 6 جنيهات في سوق العبور، وسجل كيلو البامية صباح اليوم سعر 17 جنيها للكيلو، وسجل كيلو الفاصوليا سعر 12 إلى 22 جنيهًا، و سجل كيلو الفلفل الرومي نحو 5 و9 جنيهات صباح اليوم الثلاثاء.
- ثبت سعر كيلو الفلفل البلدي الحار في سوق الجملة ما بين 6 و10 جنيهات، وجاء كيلو الباذنجان بسعر 4 و7 جنيهات.
- جاء سعر كيلو الطماطم بنحو 4 و7 جنيهات، وجاءت أسعار الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، وجاء كيلو الخِيار سعر من 6 إلى 8 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
- شهد كيلو الليمون 6 جنيهات، وسعر كيلو التفاح المستورد سجل من 25 إلى 30 جنيها، وجاء كيلو الكمثرى 16 جنيها.
- جاء العنب البناتي بسعر نحو 50 جنيها، وجاء كيلو الجوافة اليوم بسعر نحو 10 جنيهات، والمانجو العويسي سجل نحو 30 جنيها، وجاء سعر كيلو الموز 13 جنيها جملة، واستقر سعر كيلو المانجو الزبدية نحو 35 جنيها.
- جاء كيلو البرتقال بسعر نحو 8 جنيهات، واستقر كيلو اليوسفي بنحو 6 جنيهات.