انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 21 فبراير.. شوية فوق وشوية تحت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر قنطار القطن اليوم، الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 في الأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أول أمس، وأسعار القطن أول الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وجاء ذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق بالمحافظات، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر القطن المصري اليوم

وسجل سعر صنف جيزة 94 عند نحو 5300 جنيها، وبلغ سعر قنطار القطن في الدقهلية 5600 لصنف جيزة 94، أما سعر صنف جيزة 94 في الغربية تراوح ما بين 5710 إلى 5835 جنيها للقنطار.

أما سعر القنطار جيزة 97 بمحافظة المنوفية سجل عند 5528 جنيها، وسعر قنطار جيزة 95 بالصعيد في آخر مزاد تراوح ما بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط.

وبالنسبة لسعر قنطار القطن في آخر مزاد بالصعيد ما بين 5250 جنيها إلى 5400 جنيه خلال الفترة الحالية، وسعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة، سجل ما بين 7900 جنيه.

بورصة القطن اليوم

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، كما إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

أخبار القطن اليوم عاجل

كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.