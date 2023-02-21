انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الثلاثاء 21-2-2023.. اشتري البطلي النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، ثباتا على نفس أسعار الأسماك أمسِ، دون أي تغير جديد في سوق السمك بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما بعد انعقاد المزاد العلني بسوق العبور.

أسعار الأسماك في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، في أسواق الجملة، وللمستهلك بجميع محافظات مصر:

قال السيد القصير، وزير الزراعة، في السابق، أن مصر تسعى من أجل عملية التصدير خلال المدة الحالية، كما أنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% خلال المدة الأخيرة.

سعر السمك اليوم جملة

سجلت أسعار الأسماك جملة استقرارا ملحوظا كالتالي:

شهدت أسعار المرجان قيمة 32 و70 جنيها بزيادة 10 جنيهات.

سجل كيلو السبيط اليوم 200 جنيه.

كيلو الكابوريا في سوق العبور سجل ما بين 70 و150 جنيها.

كيلو الجمبري سجل في سوق العبور من 150 إلى 450 جنيها

سعر كيلو السمك البلطي اليوم

واستقرت أيضًا الأصناف الشعبية الأخرى في سوق العبور وجاءت كالتالي:

سجل كيلو الثعابين سعر ما بين 50 و250 جنيها.

كيلو سمك الكابوريا الصغير سجل ما بين 24 و84 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي شهد سعر 100 و125 جنيها

سعر السمك البلطي اليوم بسوق العبور

أسعار السمك البلطي سعر ما بين 47 جنيها و57 جنيها للكيلو الواحد.

شهد سعر البلطي ما بين 60 و70 جنيها.

سعر السمك الدنيس

كيلو الدنيس شهد سعر ما بين 130 و220 جنيها.

كيلو المكرونة المجمدة شهد ما بين 30 و50 جنيها

سعر السمك البوري اليوم

سمك البوري سجل سعر ما بين 100 و115 جنيها.

سعر السمك في سوق العبور