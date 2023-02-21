انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الثلاثاء 21 فبراير.. الطن بيفرح التجار معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذرة اليوم، الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 15500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 15500 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم في مصر

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 15000 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14800 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس لتداول الذرة ليصل إلى 679.5 سنت لكل بوشل بمقدار ارتفاع 1.75 سنت أي بنسبة 0.26%، وصعد عقد مايو لتداول الذرة بمقدار 1.5 سنت، ليسجل 679 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13000 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سعر القمح عالميا اليوم

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية؛ وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 0.75 سنت، ليسجل العقد 766.25 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 1.25 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 777.5 سنت للبوشل