انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الثلاثاء 21 فبراير.. الزجاجة بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الزيت اليوم، الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت منذ يومين، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

كم سعر الزيت اليوم في مصر؟

زيت الذرة الخام

سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 43000 جنيه

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الذرة المكرر

سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 50000 جنيه.

أسعار الزيت اليوم

زيت صويا مكرر

سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 62000 جنيه.

سعر كرتونة الزيت جملة اليوم

زيت عباد الشمس المكرر

سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 49000 جنيه.

كم سعر زيت أولين للمطاعم اليوم؟

زيت الأولين

سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 60000 جنيه.

سعر إزازة الزيت اليوم في التموين

جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.

كم سعر زيت الطبخ؟

كما سجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها، وأيضا سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر عند 80 جنيها، فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 50 جنيها، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيها

سعر الزيت الروسي في مصر

أما بالنسبة لسعر الزيت الروسي، فقد تم طرح العبوة بقيمة 58 جنيها، أما عن سعره في السوق الروسية 140 روبلا، ويوجد في سلسلة محلات فتح الله ماركت بأغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.