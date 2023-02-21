انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 21 فبراير.. توقعات بانخفاضه الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، وسعر الأرز أول أمس، كما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم