سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 21 فبراير.. توقعات بانخفاضه الفترة المقبلة

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، وسعر الأرز أول أمس، كما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الأرز الشعير اليوم
أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر
سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14900 جنيه.
سعر الأرز الأبيض اليوم
أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22500 جنيه.
وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21600 جنيه.
سعر الأرز اليوم في التموين
بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.
سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك
بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.
سعر طن الأرز الشعير اليوم عالميا
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس 2023، بمقدار 0.035 دولار، ليصل إلى 17.550 دولار للقنطار، وصعد عقد مايو 2023 بمقدار 0.020 دولار، ليسجل 17.855 دولار للقنطار، أي بنسبة 0.11%.