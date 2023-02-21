انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 21 فبراير.. الطن مريح عند ارتفاعه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج بلس في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر