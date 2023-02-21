انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 فبراير.. كيلو الكندوز بـ 220 جنيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم