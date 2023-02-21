انت الان تتابع خبر الذهب يرتفع عالمياً الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعدت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء إذ كان حبيس نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر في استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة.



وكما ذكرت "رويترز"، صعد الذهب 0.1 في المائة إلى 1842.37 دولار للأوقية عند الساعة (02:45) بتوقيت جرينتش، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة أيضا إلى 1852.10 دولار. وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.



سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وشح سوق العمل، ما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.



وسيصدر محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء. وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق 5 في المائة بحلول مايو، وإلى ذروة 5.3 في المائة في يوليو. ويترقب المستثمرون كذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وصعدت الفضة 0.1 في المائة إلى 21.76 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 928.26 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1507.90 دولار.