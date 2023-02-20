سعر السكر اليوم الإثنين 20 فبراير.. ارتفاع النشا والجلوكوز بالأسواق

رياض - احمد صلاح - تباين سعر السكر اليوم، الإثنين الموافق 20 فبراير في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر نهاية الأسبوع، وسعر السكر مننتصف الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر السكر اليوم
سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17900 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.
أسعار الجلوكوز
وسجلت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18500 جنيه لسعر الطن الواحد.
أسعار النشا الغذائي
وسجلت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.
سعر كيلو السكر اليوم
سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.
سعر كيس السكر في التموين
سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.
أسعار السكر اليوم عالميا
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وزاد عقد تداول شهر مايو 2023، لتصل إلى 570.30 دولار للطن، بمقدار صعود 2.30 دولار، أي بنسبة 0.40%، وزاد عقد تداول أغسطس 2023 ليسجل 552.30 دولار للطن.