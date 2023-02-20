انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الإثنين 20 فبراير.. ارتفاع النشا والجلوكوز بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر السكر اليوم، الإثنين الموافق 20 فبراير في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر نهاية الأسبوع، وسعر السكر مننتصف الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم