سعر الزيت اليوم الإثنين 20 فبراير.. الطن يقفز بشكل كبير

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الزيت اليوم، الإثنين الموافق 20 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت منذ يومين، وسعر الزيت نهاية الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر الزيت اليوم
سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 43000 جنيه
زيت الذرة المكرر
سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 50000 جنيه.
أسعار الزيت اليوم
زيت صويا مكرر
سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 62000 جنيه.
زيت عباد الشمس المكرر
سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 49000 جنيه.
زيت الأولين
سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 60000 جنيه.
سعر زجاجة الزيت اليوم في التموين
جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.
لتر الزيت كام الكيلو اليوم
كما سجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها، وأيضا سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر عند 80 جنيها.
سعر كيلو الزيت اليوم
فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 50 جنيها، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيها
سعر الزيت الروسي في مصر
أما بالنسبة لسعر الزيت الروسي، فقد تم طرح العبوة بقيمة 58 جنيها، أما عن سعره في السوق الروسية 140 روبلا، ويوجد في سلسلة محلات فتح الله ماركت بأغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.