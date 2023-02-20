انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الإثنين 20 فبراير.. الطن يقفز بشكل كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الزيت اليوم، الإثنين الموافق 20 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت منذ يومين، وسعر الزيت نهاية الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم

زيت الذرة الخام