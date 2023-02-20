انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 20 فبراير.. الطن بيشرب من البحر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الإثنين الموافق 20 فبراير 2023 بالأسواق لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس بسعر الأرز منتصف الأسبوع، كما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 15200 جنيه.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14900 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22500 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21600 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.

سعر طن الأرز اليوم عالميا

لم يتم تسجيل أي أسعار على المستوى العالمي.