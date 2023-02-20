إرتفاع بأسعار الدولار عالمياً

انت الان تتابع خبر أرتفاع بأسعار الدولار عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع الدولار اليوم مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.



وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الاسترليني 0.12 في المائة إلى 1.2028 دولار كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18 في المائة إلى 0.6866 دولار أمريكي.



وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14 في المائة إلى 134.32 بحسب "رويترز".



ومن المرجح أن تكون التعاملات ضعيفة اليوم بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة يوم الرئيس. وأشارت سلسلة من البيانات الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة إلى سوق عمل ما زالت تعاني من قلة التوظيف وثبات التضخم ونمو مبيعات التجزئة بشكل قوي وارتفاع أسعار المنتجين الشهرية ما أدى إلى زيادة توقعات السوق بأن البنك المركزي الأمريكي لديه المزيد يقوم به للسيطرة على التضخم وأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع. وعززت أيضا التصريحات المتشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الدولار بعد أن أشارت إلى أنه سيكون من الضروري ارتفاع أسعار الفائدة للنجاح في السيطرة على التضخم.



وبالمثل، قال اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو لا يزال أمامها طريق ما للارتفاع ما أدى إلى ارتفاع أسعار السوق لأعلى سعر للبنك المركزي الأوروبي.



ولكن ذلك لم يفعل شيئا يذكر لرفع اليورو الذي انخفض في آخر تعاملات 0.16 في المائة إلى 1.0677 دولار.