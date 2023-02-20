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سعر الذهب اليوم الإثنين 20 فبراير.. الجرام مزعل العريس أوي

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رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم

عيار 24

سجل سعره عند نحو 1931.5 جنيها

 
 

بكم سعر الذهب اليوم عيار 21

عيار 21

سجل سعره عند نحو 1690 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

عيار 18

سجل سعره عند نحو 1449 جنيها

أخر سعر الذهب اليوم

عيار 14
سجل سعره عند نحو 1127 جنيها

تحديث لحظي لسعر الذهب

عيار 12

سجل سعره عند نحو 965.75 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعره عند نحو 13520 جنيها

أسعار الذهب عالميا بالدولار

فيما سجلت سعر الأونصة عيار 24 نحو 1845 دولار أمريكي اليوم، أما أسعار العقود الفورية للذهب، فقد سجل سعر الأونصة عند نحو 1858 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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