انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الإثنين 20 فبراير.. الجرام مزعل العريس أوي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
عيار 24
عيار 14
سجل سعره عند نحو 1931.5 جنيها
بكم سعر الذهب اليوم عيار 21
عيار 21
سجل سعره عند نحو 1690 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
عيار 18
سجل سعره عند نحو 1449 جنيها
أخر سعر الذهب اليوم
عيار 14
سجل سعره عند نحو 1127 جنيها
تحديث لحظي لسعر الذهب
عيار 12
سجل سعره عند نحو 965.75 جنيها
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعره عند نحو 13520 جنيها
أسعار الذهب عالميا بالدولار
فيما سجلت سعر الأونصة عيار 24 نحو 1845 دولار أمريكي اليوم، أما أسعار العقود الفورية للذهب، فقد سجل سعر الأونصة عند نحو 1858 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.