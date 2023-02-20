انت الان تتابع خبر ارتفاع بالأسهم اليابانية ليوم الإثنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الأسهم اليابانية القليل من المكاسب عند الإغلاق اليوم الإثنين مع حذر المستثمرين ترقبا لأسبوع من المتوقع أن تصدر فيه بيانات اقتصادية أمريكية وعالمية مهمة وتصريحات لفريق القيادة الجديد في بنك اليابان المركزي.



وكان نيكاي قد إرتفع عند الإغلاق 0.07 في المائة مسجلا 27531.94 نقطة وظل قرب منتصف المدى الذي يتحرك فيه منذ 24 يناير، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المائة مسجلا 1996.78 نقطة.



وأشارت تقارير إقتصادية أن سبب تواضع مكاسب نيكاي على الأرجح هو ضعف أسهم ثقيلة الوزن على المؤشر مثل أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر تراجع وول ستريت يوم الجمعة فيما دعم الارتفاع في عائدات السندات الأمريكية الأسهم في القطاع المالي فجنى توبكس المكاسب.



كما برزت تراجعات لأسهم شركات الطاقة في التأثير على نيكاي وسط تراجع لأسعار النفط لكن إعلان نتائج الأعمال أدى إلى تحقيق سهم شركة صناعة إطارات السيارات يوكوهاما رابر لزيادة كبيرة بلغت 10.2 في المائة. وشهدت الأسهم المدرجة على نيكاي إجمالا، وعددها 225، ارتفاع 162 وتراجع 59 واستقرار أربعة.