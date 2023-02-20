انت الان تتابع خبر تراجع بأسعار الذهب و إرتفاع بمؤشر الدولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع الدولار وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بشكل أكبر.



وكان سعر الذهب قد هبط في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1،837.59 دولار للأونصة "الأوقية" بحلول الساعة (00:48) بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة إلى 1847.60 دولار.



أما مؤشر الدولار فقد إرتفع 0.2 في المائة ما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى بحسب "رويترز".



وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة القياسية فوق 5 في المائة بحلول مايو مع بلوغ الأسعار ذروتها عند 5.3 في المائة في يوليو بعد أن أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة قلة التوظيف في سوق العمل إلى جانب ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين.



ويعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتصاعد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 21.58 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 914.17 دولار كما هبط البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1488.61 دولار.



ومن المتوقع أن يكون النشاط في السوق محدودا نسبيا اليوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.



