انت الان تتابع خبر انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الخيار بالانخفاض لليوم الثالث على التوالي ، بعد وصوله الى مستوى مرتفع نهاية الاسبوع الماضي ليبلغ سعر الكيلو نحو 1.10 قروش .



وبلغ سعر الخيار في السوق المركزي اليوم الاثنين 30 الى 60 قرشا للكيلو الواحد.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار أصناف الخضار حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد كما يلي:



باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرشا، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرشا، بطاطا من 17 إلى 30 قرشا، بندورة من 7 إلى 15 قرشا، الليمون من 40 إلى 60 قرشا، زهرة من 15 إلى 25 قرشا، كوسا 35 الى 60 قرشا.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم:



الخضار 1561.71 طن

الفواكه 535.115 طن

الورقيات 237.665 طن

المجموع الكلي 2334.49 طن