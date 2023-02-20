انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 فبراير.. الكيلو بيرجع لورا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الدواجن اليوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2023 الحفاظ على استقرارها في الأسواق المحلية، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 78 جنيها و80 جنيها، ويكون ذلك مقارنة لسعر الدواجن أمس، وسعر الدواجن أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو، وتختلف حسب سعر المنطقة وحسب سعر التاجر أيضا.

بورصة الدواجن اليوم

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الدواجن البلدي حسب المحل والأخر.

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 185 جنيها و200 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 96 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 26 جنيها و30 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 85 جنيها و87 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 100 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 70 جنيها و100 جنيها للكيلو.