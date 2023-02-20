انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 20 فبراير.. مريحة عند الارتفاع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض أمس، وسعر كرتونة البيض أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم

حيث تراوح سعر كرتونة البيض اليوم عند 100 جنيها، وسجل سعر البيض الأبيض نحو 110 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر نحو 115 جنيها بالمزرعة.

كما تراوحت سعر كرتونة البيض الأحمر عند حوالي 125 جنيها للمستهلك، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عند حوالي 120 جنيها للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 185 جنيها و200 جنيها، أما أسعار الأوراك بلغت عند 90 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 26 جنيهات و30 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 85 جنيها و87 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 100 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 70 جنيها و100 جنيها للكيلو.