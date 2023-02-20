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أسعار العملات اليوم الإثنين 20 فبراير.. الدولار والدينار الكويتي وصلوا لكام؟

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رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية خلال التعاملات اليومية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك ، والتي تكون بالنسبة لسعر اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي

أسعار العملات اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع

 
 

أسعار العملات البنك الأهلي اليوم

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 32.47 جنيه للشراء، 32.66 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 36.54 جنيه للشراء، 36.79 جنيه للبيع

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 8.09 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 96 جنيه للشراء، و 99.64 جنيه للبيع

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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