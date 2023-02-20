انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الإثنين 20 فبراير.. الدولار والدينار الكويتي وصلوا لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية خلال التعاملات اليومية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، والتي تكون بالنسبة لسعر اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي

أسعار العملات اليوم في مصر