انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 فبراير.. البتلو بـ 220 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار اللحوم اليوم، الإثنين الموافق 20 فبراير 2023 استقرارها في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم منتصف الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم