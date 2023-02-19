انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأحد 19 فبراير.. الجرام شوية فوق وشوية تحت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباين سعر الفضة اليوم الأحد، الموافق 19 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، وسعر الفضة الأسبوع الماضي، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم

سجل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 عند 17.07 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 18.78 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عند 28.41 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 877.035 جنيها.

أسعار الفضة اليوم

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,798.38 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,340.42 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,568.71 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم

سجل سعر أونصة الفضة عند 664.420 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 21.32 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 20.44 جنيها.

سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 19.74 جنيها.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم

سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 19.21 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,058.94 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,117.88 جنيها.

سعر جرام الفضة اليوم

سجل سعر جرام الفضة عند 21.18 جنيها.

سجل سعر أونصة الفضة عند 658.733 جنيها.