انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الأحد 19 فبراير.. الكيلو بكام في التموين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الأحد الموافق 19 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الدقيق بأول الشهر، وسعر الدقيق منتصف الشهر، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار الدقيق اليوم

سعر طن الدقيق الفاخر سجل عند 24000 جنيه.

وسعر طن الدقيق العادي سجل عند 18000 جنيه.

سعر طن الدقيق اليوم

كما يتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 20 جنيه إلى 22 جنيه للكيلو الجرام الواحد في الأسواق.

سعر كيلو الدقيق اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تتراوح من 16 إلى 20 جنيها، وسجل كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

سعر الردة اليوم

سعر طن الردة عند مستوى 9000 جنيها.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث تباين سعره اليوم على غرار تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.