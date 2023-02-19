أسعار الأعلاف اليوم الأحد 19 فبراير.. الطن مريح على ارتفاعه

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
سجل طن العلف نامى عند نحو 22100 جنيه.
سجل طن العلف ناهى عند نحو 22000 جنيه.
سجل طن العلف بادى نامى عند نحو 21400 جنيه.
سجل طن العلف بياض عند نحو 12200 جنيه.
سجل طن العلف بياض 17% عند نحو 18300 جنيه.
سجل سعر طن بياض 16% عند نحو 17800 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر طن علف بياض 14% عند نحو 17500 جنيه.
سجل سعر طن كسب عباد +36% عند نحو 21000 جنيه.
سجل سعر طن جيلوتين مستورد عند نحو 40500 جنيه.
سجل سعر طن جيلوتين محلي عند نحو 39500 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
سجل سعر طن ردة بران محلى عند نحو 9100 جنيه.
سجل سعر طن النخالة الخشنة عند نحو 9500 جنيه.
سجل سعر حمل تبن عند نحو 530 جنيها.
سجل سعر قيراط البرسيم عند نحو 800 جنيه.