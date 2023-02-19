انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأحد 19 فبراير.. الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 19 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

سعر الذرة اليوم

سجل سعر طن الذرة أرجنيني عند نحو 15800 جنيه.

سجل سعر طن الذرة برازيلي عند نحو 15800 جنيه.

سجل سعر طن الذرة أوكراني عند نحو 14600 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلي عند نحو 1770 جنيها.

سجل سعر أردب الذرة الشامية عند نحو 2150 جنيها.

سجل سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنيني عند نحو 16200 جنيه.

أسعار الفول الصويا

سجل سعر بذرة الصويا SB مستورد عند نحو 35000 جنيه.

سجل سعر طن كسب صويا محلى 44% عند نحو 29500 جنيه.

سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى عند نحو 30000 جنيه.

سجل سعر طن صويا فول فات مستورد عند نحو 34000 جنيه.

توقعات أسعار الذرة

سجل سعر طن صويا فول فات محلي عند نحو 29100 جنيه.

سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد عند نحو 27700 جنيه.

سجل سعر طن صويا هاى فات 43% عند نحو 21900 جنيه.