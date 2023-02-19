انت الان تتابع خبر 1.98 مليار ريال أرباح لوبريف في 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضحت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – "لوبريف" أن صافي أرباحها قد إرتفع بنسبة 31.65% في 2022، إلى نحو 1.98 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.50 مليار ريال في 2021.



وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، وصفت "لوبريف" الأرباح بأنها الأعلى في تاريخها.



وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالإضافه إلى زيادة أحجام المبيعات.



وارتفعت الإيرادات بنسبة 20% إلى نحو 10.61 مليار ريال في 2022، مقابل 8.85 مليار ريال في 2021.



وانخفضت نسبة المديونية إلى 3% بنهاية عام 2022، مقارنة بنسبة 17% في 2021، وهو ما يؤكد متانة وقوة المركز المالي للشركة، وفقاً لبيان "لوبريف".