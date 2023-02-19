انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي بالمصري 19-2-2023.. استريحوا يا معتمرين والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، تباين ملحوظ أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي للبنوك في أول أيام الأسبوع، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، دون أي تحرك جديد، مقارنة بأسعار الصرف أمسِ.
سعر الريال السعودي اليوم
يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي بالمصري
شهد سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الأحد في البنوك والمصارف، استقرارا، لا سيما مع اضطراب أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري المدة الحالية، وبعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري المدة الماضية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
- شهد سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.
- ثبت سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، عند نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع
- استقر سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB عند نحو 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.
- سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي، نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.