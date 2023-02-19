انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي بالمصري 19-2-2023.. استريحوا يا معتمرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، تباين ملحوظ أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي للبنوك في أول أيام الأسبوع، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، دون أي تحرك جديد، مقارنة بأسعار الصرف أمسِ.

سعر الريال السعودي اليوم