انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم 19-2-2023.. الـ100 بكام جنيه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19 فبراير 2023، بشكل ملحوظ، مع بداية عمل البنوك والمصارف المحلية، بداية الأسبوع الجديد، وبعد انتهاء العطلة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت، وفي الوقت نفسه تواصل العملة الكويتية تراجعها في السوق السوداء، لا سيما وأنها اقتربت في البنوك أمام الجنيه المصري، من 100 جنيه لكل واحد دينار كويتي.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 19فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية.

يستمر الدينار الكويتي، متراجعا بقوة في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، بعد حالة الاستقرار والتباين في سعر الصرف بالبنوك والمصارف العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل في البنك المركزي صباح اليوم نحو 99.73 جنيه للشراء، وسعر 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية