انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم 19-2-2023.. يلا شوف البلطي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سوق العبور، صباح اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، توازن وتباين كبير في سعر السمك اليوم، مقارنة بـ أسعار الأسماك أمسِ، وعلى الرغم من ثبات السعر دون أي زيادة جديدة، إلا أن جميع أصناف الأسماك تعد مرتفعة نسبيًا أمام المواطنين عن السعر الطبيعي.

أسعار الأسماك في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، في أسواق الجملة، وللمستهلك بجميع محافظات مصر:

السيد القصير، وزير الزراعة، أكد أن مصر تسعى للتصدير خلال المدة الحالية، لا سيما وأنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% خلال المدة الأخيرة وخلال المدة الحالية سوف تستقر الأسعار أمام المواطنين.

سعر السمك اليوم جملة

مع صباح اليوم الأحد سجلت أسعار الأسماك جملة كالتالي:

أسعار المرجان بسعر ما بين 32 و60 جنيها.

كيلو السبيط بـ 200 جنيه.

كيلو الكابوريا يباع ما بين 70 و150 جنيها.

كيلو الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيها

سعر كيلو السمك البلطي اليوم

كما سجلت أيضًا بعض الأصناف الشعبية الأخرى استقرارا في سوق العبور وجاءت كالتالي:

كيلو البلطي سجل سعر ما بين 60 و70 جنيها.

كيلو سمك الكابوريا الصغير سجل ما بين 24 و84 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي سجل ما بين 100 و125 جنيها

سعر السمك البلطي اليوم بسوق العبور

أسعار السمك البلطي سعر ما بين 47 جنيها و57 جنيها للكيلو الواحد.

سجل كيلو الثعابين سعر ما بين 50 و250 جنيها.

سعر السمك الدنيس

كيلو الدنيس سجل سعر ما بين 130 و220 جنيها.

كيلو المكرونة المجمدة سجل سعر ما بين 30 و50 جنيها

سعر السمك البوري اليوم