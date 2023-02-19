انت الان تتابع خبر بكام اليورو؟.. أسعار العملات اليوم في مصر الأحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت البنوك والمصارف المحلية، مع أول تداول مباشر لها في الأسبوع الجديد، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، مقارنة بـ سعر العملات أمس، وبعد عودة البنوك للعمل من جديد وانتهاء العطلة الأسبوعية يومي السبت والجمعة.

أسعار العملات اليوم