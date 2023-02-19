انت الان تتابع خبر بكام اليورو؟.. أسعار العملات اليوم في مصر الأحد والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت البنوك والمصارف المحلية، مع أول تداول مباشر لها في الأسبوع الجديد، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، مقارنة بـ سعر العملات أمس، وبعد عودة البنوك للعمل من جديد وانتهاء العطلة الأسبوعية يومي السبت والجمعة.
أسعار العملات اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم
- استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي على نفس سعر أمسِ، ليسجل نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
- ثبت سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي، عل نفس سعر أمسِ السبت، ليسجل الآن نحو قيمة 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنك الأهلي
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
- استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند نحو 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي استقرارا ليشهد نحو 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
- سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع.