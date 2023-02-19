انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم الأحد 19 فبراير.. اشتري الفاكهة دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم، الأحد الموافق 19 فبراير 2023، حالة من التذبذب ما بين ارتفاع بعض الأصناف وتراجع البعض الآخر، كما شهدت أيضًا أسعار الفاكهة حالة من عدم الاستقرار إذ شهدت بعض الأصناف ارتفاعا مثل الموز والتفاح واستقر البعض الآخر مثل البرتقال واليوسفي مقارنة بـ سعر الخضار والفاكهة أمس.

أسعار الخضار بالجملة

يستعرض في السطور التالية “دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الخضار اليوم والفاكهة بمصر الأحد الموافق 19 فبراير 2023، في الأسواق المحلية:

سجلت أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق الجملة عدم استقرار وتذبذب كبير، وجاءت كالتالي:

ارتفع سعر كيلو الفلفل البلدي الحار ما بين 6 و10 جنيهات، وسجل كيلو الباذنجان نحو 4 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل 6 جنيهات وكيلو البامية من 17 جنيها للكيلو، وسجل كيلو الفاصوليا نحو 12 إلى 22 جنيهًا، و كيلو الفلفل الرومي نحو 5 و9 جنيهات.

سجل كيلو الطماطم نحو 4 و7 جنيهات، وسجلت أسعار الملوخية صباح اليوم نحو 3 إلى 5 جنيهات، وسجل كيلو الخِيار سعر من 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

مع بداية التداول الصباحي اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، شهدت أسعار الفاكهة اليوم تذبذبا في غالبية الأصناف مقارنة بأمس، لتسجل كالتالي: