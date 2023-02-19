انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر الأحد.. شوف الجديد حالا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع بداية التداول الصباحي اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، جاء سعر الدولار اليوم، وأول التداول في الأسبوع الجديد باستقرار ملحوظ دون زيادة جديدة، ليقف على آخر تحرك له الأسبوع الماضي بنحو قرشين، ويسجل الآن استقرارًا في البنوك المصرية والمصارف، عقب انتهاء العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي وبعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

شهد سعر صرف الدولار صباح اليوم الأحد أمام الجنيه المصري، استقرار ملحوظ، في البنوك العاملة في مصر اليوم، حسب المواقع الرسمية للبنوك في مصر خلال عملية الصرف والبيع والشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

– مع بداية التداول الصباحي سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

سجل نحو 30.55 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار تحديث يومي لايف

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق