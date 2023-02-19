انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. يلا اشتري دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع بداية اليوم الجديد الأحد الموافق 19 فبراير 2023، استقبل التداول أسعار مواد البناء باستقرار وتباين كبير، إذ ثبتت أسعار الحديد والأسمنت اليوم على أسعار أمسِ، دون أي زيادة جديدة، وفي المقابل، ثبتت أسعار شركات الحديد (عز والسويس والعشيري والممتاز)، دون أي إضافة أو زيادة جديدة، كما استقر أيضًا سعر الأسمنت على نفس سعره دون تحرك جديد، مع تحرك طفيف في سوق البناء والتشييد، مع بوادر تراجع الأسعار مقارنة بـ أسعار الحديد والأسمنت أمس.

أسعار الحديد والأسمنت