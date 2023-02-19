سعر الذهب اليوم في مصر الأحد.. انهيار عيار 21

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، على آخر سعر له ليلة أمسِ، دون أي تحرك جديد، في سوق الصاغة، لليوم الخامس على التوالي، في ظل اضطراب السعر على مستوى العالم، ليثبت عيار 21 على سعره وانخفاضه أمسِ، ويستقر المعدن الأصفر أمام محبيه مقارنة بـ أسعار الذهب أمسِ.
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 1926 جنيها
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
استقر سعر الذهب عيار 21 عند حو 1685 جنيها، ويزيد من 60 إلى 150 جنيهًا مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 18
استقر جرام الذهب عيار 18 عند نحو سعر 1444 جنيها
أسعار الذهب لحظة بلحظة
استقرت أوقية الذهب صباح اليوم الأحد عند سعر 1832 دولار أمريكي.
سعر الجنيه الذهب اليوم
استقر سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأحد عند نحو 13380 جنيها
أسعار الذهب اليوم عالميا
ثبتت أسعار الذهب عالميًا اليوم الأحد دون تحرك جديد، فسجلت عقود الذهب الفورية استقرارا بنسبة 0.90% لتصل إلى 1,819.78 دولار للأوقية، وسجلت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.19% وسجلت نحو 1,829.80 دولار للأوقية.