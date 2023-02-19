انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الأحد 19 فبراير.. وسع للبيضا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم، مع بداية التداول الصباحي، لتتباين في البيع والشراء الأحد الموافق 19 فبراير 2023، وتواصل استمرار الارتفاع القياسي، دون أي تراجع جديد، وَسَط حزن جديد من المواطنين الذين يريدون العودة إلى السعر الطبيعي، إذ سجل سعر الكيلو ما بين 76 جنيها و78 جنيها في المزرعة، مقارنة بـ سعر الدواجن أمس.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض موقع دوت الخليج في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك.

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أشار إلى أن أسعار الدواجن، تختلف حسب المنطقة ومن محل لآخر، وخلال المدة الحالية، تشهد ارتفاعا قياسيا لكنها لن تستمر على هذا الارتفاع.

أسعار الدواجن البلدي

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 85 جنيها و88 جنيها.

بورصة الدواجن اليوم

وفق ما أكده رئيس الشعبة، فجاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو البانية سعره اليوم ما بين 170 جنيها و180 جنيها.

شهدت الدواجن الساسو سعر نحو 76 جنيها.

استقرت الكتاكيت اليوم عند سعر من 20 جنيها إلى 30 جنيها.

استقر سعر كيلو الأوراك عند 90 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم استقرارًا وجاءت كالتالي: