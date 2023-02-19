انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 19 فبراير.. الأحمر ركب الصار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع صباح اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، سجل سعر كرتونة البيض اليوم، استقرارًا جديدًا، يضاف إلى ثبات وتباين المدة الماضية، لتواصل كرتونة البيض بمختلف نوعها ولونها الحفاظ على الارتفاع في الأسواق، وفق ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وما يتم تداوله في مختلف أسواق مصر مقارنة بـ سعر كرتونة البيض أمس.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

“دوت الخليج”، يسعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2023، للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 19 فبراير، استقرارًا ليكون متوسط البورصة اليوم ما بين 90 إلى 125 جنيها، فسجل سعر البيض الأبيض نحو 110 جنيهات للمستهلك، والبيض الأحمر وصل إلى سعر 125 جنيها للمستهلك أيضًا، في قفزة كبيرة في سعر البيض.

سعر كرتونة البيض الأحمر

شهدت كرتونة البيض الأحمر سعر قياسي، إذ وصلت إلى 115 جنيهًا في المزرعة، وتزيد ما بين 5 إلى 10 جنيهات، لتباع للمستهلك ما بين 120 إلى 125 جنيهًا وهو سعر مرتفع للغاية، ووصل إلى سعر قياسي وتاريخي، في ظل أزمة الأعلاف.

أسعار البيض البلدي

سجل البيض البلدي اليوم حفاظا على ارتفاعه هو الآخر، فجاء سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة 105 جنيهات، وتصل إلى المستهلك بداية من 115 جنيها، وهو سعر مرتفع أيضًا للغاية.

أسعار البيض الصحراوي

سجل البيض الصحراوي صباح اليوم الأحد، استقرارًا دون أي زيادة، ولا شك أن البيض له أنواع عدة، من أشهرها البيض الصحراوي، ولا يختلف كثيرًا عن غيره، فسجل ما بين 90 إلى 120 جنيها للكرتونة في الأسواق