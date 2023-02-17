سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 17 فبراير.. الطن يسجل رقم قياسي

انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 17 فبراير.. الطن يسجل رقم قياس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 بالأسواق لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة ب الأسواق، مقارنة بسعر الأرز منتصف الأسبوع الماضي، بسعر الأرز منتصف الأسبوع، كما ارتفع سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 15500 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 15200 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22500 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21600 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.

سعر الأرز الشعير الآن 2023 عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس 2023، عند 17.635 دولار للقنطار، بمقدار صعود 0.080 دولار، أي بنسبة 0.46%، وصعد عقد مايو 2023، بنسبة 0.08%؛ ليسجل 17.845 دولار للقنطار، بارتفاع 0.015 دولار.