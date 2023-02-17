انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الجمعة 17 فبراير.. بكام الكيلو في التموين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر السكر اليوم، الجمعة الموافق 17 فبراير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر منذ يومين، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17900 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18200 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18800 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم في مصر

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.35 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.10 سنت، ونزل عقد مايو 2023 بنسبة 0.61 %، ليسجل 19.65 سنت للرطل، أي بمقدار انخفاض 0.12 سنت.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، ونزل عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 567.10 دولار للطن، بمقدار هبوط 0.5 دولار، أي بنسبة 0.09%، وهبط عقد تداول مايو 2023 ليسجل 548.80 دولار للطن، بانخفاض قدره 1.10 دولار.