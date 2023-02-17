انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الجمعة 17 فبراير.. الزجاجة بكام بالتموين النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت أول أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

زيت الذرة الخام

سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 42000 جنيه

زيت الذرة المكرر

سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 49000 جنيه.

أسعار الزيت اليوم

زيت صويا مكرر

سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 59000 جنيه.

زيت عباد الشمس المكرر

سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 47000 جنيه.

زيت الأولين

سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 56000 جنيه.

سعر زجاجة الزيت اليوم في التموين

جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.

سعر كيلو الزيت اليوم للمستهلك

كما سجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها، وأيضا سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر عند 80 جنيها، فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 50 جنيها، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيها

سعر الزيت الروسي في مصر

أما بالنسبة لسعر الزيت الروسي، فقد تم طرح العبوة بقيمة 58 جنيها، أما عن سعره في السوق الروسية 140 روبلا، ويوجد في سلسلة محلات فتح الله ماركت بأغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.

حيث إن زيت الطعام الروسي ألتيرو، تم صنعه من مجموعة من الزيتون، ويكون من نوع Hojiblanca، وذلك مع مزيج مميز من النكهات والروائح، ويتميز برائحة عشبية زيتية طازجة ويكون بمذاق اللوز.