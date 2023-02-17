انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الجمعة 17 فبراير.. الجرام مزعل العريس أوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الجمعة، الموافق 17 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة منتصف الأسبوع، وسعر الفضة أول الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر