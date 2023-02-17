انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الجمعة 17 فبراير.. عيار 21 بقي بكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 17 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم الجمعة