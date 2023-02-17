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سعر الذهب اليوم الجمعة 17 فبراير.. عيار 21 بقي بكام

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رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 17 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 24

سجل سعره عند نحو 1926 جنيها

بكم سعر الذهب اليوم عيار 21

عيار 21

سجل سعره عند نحو 1685 جنيها

سعر جرام الذهب عيار ١٨

عيار 18

سجل سعره عند نحو 1444 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعره عند نحو 13380 جنيها

أسعار الذهب لحظة بلحظة

سجل سعر أوقية الذهب عند نحو 1832 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وسجلت عقود الذهب الفورية تراجع بنسبة 0.90% لتصل إلى 1,819.78 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.19% وسجلت نحو 1,829.80 دولار للأوقية.

كما سجلت عقود الفضة الفورية انخفاض بنسبة 1.67% لتصل إلى 21.22 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاديوم بنحو 3.27% ليسجل 1,462,45 دولار للأوقية، وانخفضت أسعار البلاتينيوم الفورية بنسبة 0.59% إلى 916.92 دولار للأوقية.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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