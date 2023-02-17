سعر الذهب اليوم الجمعة 17 فبراير.. عيار 21 بقي بكام

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 17 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم الجمعة
سجل سعره عند نحو 1926 جنيها
بكم سعر الذهب اليوم عيار 21
عيار 21
سجل سعره عند نحو 1685 جنيها
سعر جرام الذهب عيار ١٨
عيار 18
سجل سعره عند نحو 1444 جنيها
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعره عند نحو 13380 جنيها
أسعار الذهب لحظة بلحظة
سجل سعر أوقية الذهب عند نحو 1832 دولار أمريكي.
أسعار الذهب اليوم عالميا
وسجلت عقود الذهب الفورية تراجع بنسبة 0.90% لتصل إلى 1,819.78 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.19% وسجلت نحو 1,829.80 دولار للأوقية.
كما سجلت عقود الفضة الفورية انخفاض بنسبة 1.67% لتصل إلى 21.22 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاديوم بنحو 3.27% ليسجل 1,462,45 دولار للأوقية، وانخفضت أسعار البلاتينيوم الفورية بنسبة 0.59% إلى 916.92 دولار للأوقية.