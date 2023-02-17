انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الجمعة 17 فبراير.. صنف جزة 96 وصل لكام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباين سعر قنطار القطن اليوم، الجمعة الموافق 17 فبراير 2023، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن منتصف الأسبوع، وأسعار القطن أول الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وجاء ذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق بالمحافظات، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر قنطار القطن اليوم

وسجل سعر صنف جيزة 94 في محافظات الوجه البحري عند 5300 جنيه، بينما سجل في الدقهلية ما بين 5600 إلى 5700 جنيه لصنف جيزة 94، أما عن أخر مزاد لذلك الصنف سجل بمحافظة الغربية ما بين 5710 إلى 5835 جنيها.

سعر القطن اليوم

أما عن مزاد قطن جيزة 97 بمحافظة المنوفية، فقد جاء السعر عند 5528 جنيها للقنطار الواحد، وسعر قنطار جيزة 95 بالصعيد في آخر مزاد تراوح بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط.

بورصة القطن اليوم

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، كما إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

أخبار القطن اليوم عاجل

كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.