انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17 فبراير.. كيلو البتلو بقي بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم