انت الان تتابع خبر 4 تريليونات و54 مليار دولار القيمة السوقية للبورصات العربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد صندوق النقد العربي، أن القيمة السوقية للبورصات العربية بلغت 4 تريليونات و54 مليارًا و27 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.



وأوضح الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، أن سوق دبي المالي تقدم البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 3.5 مليار دولار وصولا إلى 163.6 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس.



وأضاف، أن بورصة عمّان حققت مكاسب سوقية بنحو 785.1 مليون دولار، وبورصة البحرين 251.4 مليون دولار وبورصة الكويت 202.2 مليون دولار وبورصة مسقط 104.5 مليون دولار وبورصة فلسطين 26.6 مليون دولار وبورصة دمشق 18.5 مليون دولار وبورصة بيروت 7.6 مليون دولار، والقيمة السوقية للسوق المالية السعودية وصلت إلى 2.648 تريليون دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لبورصة قطر إلى 161.5 مليار دولار.

